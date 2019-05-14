انترناسيونالي يعود للمركز الثالث بالفوز على #كييفو

صحيفة الخليج الإلكترونية

عاد انترناسيونالي إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين بعدما سجل ماتيو بوليتانو وإيفان بريشيتش هدفين ليفوز 2-صفر على ضيفه كييفو الذي هبط بالفعل.

وقبل مباراتين من النهاية رفع انترناسيونالي رصيده إلى 66 نقطة متفوقا بنقطة على أتلانتا وأربع على ميلانو وروما في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي واللعب في دوري الأبطال.

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وأنهى بوليتانو حالة الجمود قبل ست دقائق من الاستراحة بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.

وكافح الفريق الزائر، الذي يتذيل الترتيب بعدما حقق انتصارين فقط طيلة الموسم، بشجاعة لكن مشاكله زادت بعد طرد نيكولا ريجوني لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 76.

وحسم انترناسيونالي الانتصار عندما تابع بريشيتش، الذي سدد محاولة سابقة في القائم، كرة ارتدت من إطار المرمى ليضعها في الشباك.