التحالف العربي يؤكد عدم تنفيذ الحوثيين اتفاق الحديدة

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الرياض: أكد التحالف العربي في اليمن عدم تنفيذ جماعة الحوثي "اتفاق الحديدة" الذي أبرم في السويد نهاية العام الماضي، رغم إعلانها مؤخراً الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كبداية لإعادة الانتشار.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي، إن "ميليشيا الحوثي تستهدف عشوائياً المدنيين في الحديدة، وارتكبت أكثر من 4 آلاف انتهاك هناك".

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وأضاف أن التحالف "يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحراً وبراً وجواً، وتدمير قدراتها النوعية»، كما «يعتمد الصبر التكتيكي ويدعم كل الجهود الأممية باليمن".

وأشار المالكي إلى أن التحالف "استهدف بدقّة قاعدة الديلمي الجوية من دون إلحاق أضرار بمطار صنعاء» و«قام بتدمير منصات صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في صعدة".

ونوّه باستمرار الحوثيين في "الاتجار بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي".

