أمير الكويت يدين تعرض أربع ناقلات نفطية لعمل تخريبي

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الكويت: أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وذلك في ضوء ما تعرضت له أربع ناقلات نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأعرب أمير الكويت عن "استنكاره لهذا العمل وأن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية"... متمنيًا "أن ينعم الاماراتيون والمنطقة بالأمن والاستقرار".
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.
وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الجهات المعنية في الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
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