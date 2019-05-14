شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى : نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا.
وقال المالكي ، خلال مؤتمر صحفي نقلته اليوم قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، " نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن" ، كاشفا عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.
وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء، موضحا أن الحوثيين يصنعون طائرات مسيرة (درون) بقاعدة الديلمي.
وقال إنه تم قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي ، كما تم تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.
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