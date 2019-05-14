شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على الحدود الإدارية بين محافظتى حماة وإدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث انتزع عددا من القرى من قبضة المسلحين.
وذكرت خلية الاعلام الحربي المركزي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجيش السوري بعد مواجهات، بسط سيطرته على قرى الهواش وتل هواش والجابرية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
وتقع هذه القرى قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين، في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية التي دخلتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يسيطر على الحدود الإدارية بين محافظتى حماة وإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.