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الجيش السورى يسيطر على الحدود الإدارية بين محافظتى حماة وإدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش السوري، اليوم الاثنين، سيطرته على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث انتزع عددا من القرى من قبضة المسلحين.

 

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وذكرت خلية الاعلام الحربي المركزي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجيش السوري بعد مواجهات، بسط سيطرته على قرى الهواش وتل هواش والجابرية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

 

وتقع هذه القرى قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين، في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية التي دخلتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي.

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