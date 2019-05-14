شاهد.. فرحة خليجى مصاب بمتلازمة دوان أثناء توزيعه وجبات إفطار على الصائمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بدول الخليج، مقطع فيديو لشاب خليجى مصاب بمتلازمة دوان يقوم بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك. وظهرت ملامح السعادة على وجه الشاب الخليجى الذى واصل توزيع وجبات الإفطار.

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