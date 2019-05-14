شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحبط تهريب 365 كيلوجراما من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قائد عام شرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات على مستوى دولة الإمارات.

وقال المري - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إن عملية (ستوكر) التي نفذها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أطاحت بعصابتين دوليتين"، مضيفا أن العملية كشفت أسلوب العصابتين السري في تهريب السموم من خلال دسها بطريقة مُحكمَة داخل قطع غيار السيارات.

وأشار اللواء المري إلى أن رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي استطاعوا من خلال أدائهم الاحترافي العالي من ضبط 365 كيلوجراما من الهيروين والكريستال والحشيش بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليوناً و50 ألف درهم.

Advertisements

وأوضح أن هذه أكبر كمية يتم ضبطها على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 16 متهماً من أفراد العصابتين.

ووصف قائد عام شرطة دبي عملية "ستوكر" بالنوعية، لما تميزت به من إحكام ودقة في التخطيط والتحرك، ومقدرة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات، الأمر الذي ساهم بنجاح العملية بامتياز.