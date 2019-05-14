إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص باحتجاجات الخرطوم

وسُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق، وجاء ذلك وفقا وكالة رويترز.

وتطورت الأوضاع الميدانية بصورة مؤسفة في محيط ساحة الاعتصام والشوارع المؤدية له، وتعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي، وأصيب 10 بإصابات متفاوته في أرجلهم ونقلوا إلى المستشفى، فيما شهدت الشوارع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع".

ونُقل المصابين بالرصاص الحي عبر عربتين إسعاف إلى مستشفى المعلم بالخرطوم، فيما يشهد ميدان الاعتصام حالة من الاحتقان والترقب الحذر وتعزيز المتاريس ويتوافد عدد من المواطنين لساحة الاعتصام من بري وشارع الستين والصحافات.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود تنظيم الاعتصام ويشارك في مفاوضات القوى المعارضة مع المجلس العسكري السوداني من أجل التوصل لتشكيل حكومة انتقالية عن تعرض الاعتصام لاعتداء وصفه "بالسافر".

كذلك قال التجمع إن الاعتداء هو محاولة لاختراق ما انجزته المعارضة من اتفاق مع المجلس العسكري لتشكيل الحكومة الانتقالة وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الاثنين.