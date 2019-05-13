شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» بمكة ينقذ 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، أمس الأحد، من إنقاذ 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، باشر بلاغاً وارداً من قطاع حرس الحدود بالقنفذة يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى “سلطان الليث” تعرض لعطل غرب مركز أبو النور.

وأضاف “المالكي”: أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الاستغاثة.

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وأشار إلى أنه “تم العثور على قارب النزهة المتعطل والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعاً بصحة جيد”، داعياً إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بالتأكد من جاهزية قواربهم قبل كل رحلة.