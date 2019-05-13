شكرا لقرائتكم خبر عن قُتلت أمه في إحدى الغارات.. تفاصيل استعادة مواطن شاب من «داعش سوريا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت السلطات في المملكة من استعادة ابن مواطنة كانت فرت به إلى مناطق الصراع في سوريا وتحديداً في الأماكن التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعـش الإرهابي.

وكانت المواطنة تعمل معلمة وتأثرت بأفكار التنظيمات الإرهابية، وسافرت قبل أربعة أعوام للالتحاق بتنظيم داعـش في سوريا، واصطحبت معها أطفالها الثلاثة بعد أن أخبرتهم أنهم ذاهبون في نزهة إلى تركيا.

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وقال الابن العائد، ويُدعى عمر، إن والدته قُتلت في إحدى الغارات، وأُصيبت شقيقته في نفس الغارة، مشيراً إلى أن أفراد التنظيم كانوا يقولون له: “لا تعُد إلى بلاد الكفر”؛ وفقاً لـ”العربية”.

وأضاف عمر أنه عندما سافر مع والدته كان بعمر الـ12 عاماً، ولم يتلقَّ أي تعليم هناك، مؤكداً أن المعيشة هناك شاقة جداً.

وقدّمت الجهات المختصة في المملكة الرعاية الصحية والنفسية لعمر فور وصوله؛ وهو نفس ما تم تقديمه لشقيقته التي استعادتها السلطات في وقت سابق.