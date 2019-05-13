شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من انهيار أول مطار في تاريخ المملكة بسبب الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الشرقية:

ظهرت تشققات عميقة في جدران ما تبقى من مطار دارين التاريخي الذي أنشئ عام 1914م، كأول مطار في المملكة وثاني مطار في الخليج العربي.

ويحذر مختصون في مجال التراث من أن هذه التشققات قد تؤدي إلى انهيار الغرفة المتبقية، بعد انهيار غرفتين أخريين، ولم يتبق سوى هذه الغرفة.

ويقع المطار في منطقة الرفيعة شمال دارين بجزيرة تاروت في محافظة القطيف، ويُعد أحد أهم المعالم التاريخية التي توثق مراحل تطور المملكة.

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وأوضح حساب مطار الملك فهد الدولي على “تويتر” أن مطار دارين التاريخي كان يحتوي على برج خشبي بارتفاع 20 متراً، ويعلق عليه “فانوس” للإضاءة، وثلاث غرف لم يبقَ منها إلا غرفة واحدة.

يُذكر أن مطار دارين التاريخي تأسس بعهد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ووفق الوثائق الرسمية أطلق على المطار اسم قوة الطيران الحجازية النجدية بدارين، وكان مرتبطاً برحلة أسبوعية مع مطار القضيبة بالبحرين، ويعتبر محطة ربط بين شرق الجزيرة العربية وغربها “جدة”.