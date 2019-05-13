شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصد مخالفات الحزام والجوال في حائل خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حساب “المرور السعودي” على “تويتر” أنه ستبدأ إجراءات الرصد الآلي لضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، بعد 7 أيام، وذلك في منطقة حائل.

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وأكد “المرور” أكثر من مرة على ضرورة التقيد بالنظام، وأن استخدام الهاتف أثناء القيادة يُعد أحد أكثر مسببات الحوادث التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، كما أن حزام الأمان يسهم في تخفيف الإصابات الخطرة التي قد تنجم عن وقوع حوادث السير.