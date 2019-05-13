شكرا لقرائتكم خبر عن العسل «العسيري» علاج مهم لهذه الأمراض.. احذروا استخدامه للجروح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توصلت دراسة سعودية إلى نتائج مهمة بشأن فوائد العسل العسيري العلاجية، حيث أكدت الدراسة أنه يساعد في علاج بعض الأمراض.

ونقلت مجلة foodandnutritionjournal العلمية المتخصصة في التغذية نتائج دراسة سعودية حديثة أجراها عدد من الباحثين والباحثات السعوديين في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، ومنهم مدير مركز التميز لأبحاث النحل وإنتاج العسل الدكتور حامد آل غرامة، والباحث بالمركز الدكتور محمد الإمام، وتوصلت الدراسة إلى أن العسل في منطقة عسير مناسب لعلاج الأمراض الباطنية، ولكنه غير مناسب لعلاج الجروح.

وهدفت الدراسة إلى بحث خصائص بعض أنواع العسل ومقارنتها من حيث مكان الإنتاج ما بين المرتفعات والمنخفضات.