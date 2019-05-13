شكرا لقرائتكم خبر عن «رجل أمن» يدلك قدمي والده يومياً بعد الصلاة بالمسجد الحرام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تداوله مغردون بشكل واسع في موقع “تويتر” رجل أمن وهو يقوم بتدليك قدمي رجل مسن في إحدى جنبات المسجد الحرام.

وقال موثق الفيديو: إن “رجل الأمن بعد انتهاء عمله، يرافق والده إلى المسجد الحرام؛ ومن ثم يقوم بتدليك قدميه من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس”.

وحظي مقطع الفيديو على إعجاب المغردين، بسبب تقديم رجل الأمن نموذجاً مشرفاً في بر الوالدين والتفاني في إرضائهما.