شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. العفو عن 78 من سجناء الحق العام بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن 78 سجيناً من سجناء الحق العام بمنطقة حائل، منهم 32 سجيناً تم إطلاق سراحهم في أول يوم من الشهر الفضيل، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

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جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتواصل لجنة العفو المشكّلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.