انت الان تتابع عمليات تخريبية تستهدف 4 سفن إماراتية في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بتعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق بشأن ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستحقق الجهات المعنية برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها. وأكد البيان أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأوضحت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ودون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني. وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات قوية

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