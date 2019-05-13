نتنياهو: بدأنا في إنشاء «بلدة ترامب» بالجولان

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ترامب ونتنياهو
في خطوة تعكس مدى انتهاك دولة الاحتلال لحق السوريين، أعلن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب بدأت في إنشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا لاعترافه بسيادة إسرائيل عليه، بحسب "روسيا اليوم". وقال نتنياهو خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد: "لقد وعدت بأننا سننشئ بلدة ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، أود أن أبلغكم بأننا اخترنا بالفعل موقعا على مرتفعات الجولان، إذ سيتم إنشاء هذه البلدة الجديدة، وقد شرعنا في عملية البناء".
وأضاف أن بناء مستوطنة "ترامب" يعبر عن تقديرنا لقرار الرئيس الأمريكي "التاريخي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". وهذا التصريح لم يكن الأول بشأن بناء هذه البلدة، إذ تحدث نتنياهو من قبل، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، وقال إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي
وأضاف أن بناء مستوطنة "ترامب" يعبر عن تقديرنا لقرار الرئيس الأمريكي "التاريخي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".
وهذا التصريح لم يكن الأول بشأن بناء هذه البلدة، إذ تحدث نتنياهو من قبل، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، وقال إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان".
واعترف ترامب، في مارس الماضي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وأقر الكنيست قانون ضمها لإسرائيل في 1981.اقرأ أيضا: أول تعليق لـ«بوتين» بعد قرار ترامب بشأن الجولان
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