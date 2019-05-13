انت الان تتابع نتنياهو: بدأنا في إنشاء «بلدة ترامب» بالجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ترامب ونتنياهو

في خطوة تعكس مدى انتهاك دولة الاحتلال لحق السوريين، أعلن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب بدأت في إنشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا لاعترافه بسيادة إسرائيل عليه، بحسب "روسيا اليوم". وقال نتنياهو خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد: "لقد وعدت بأننا سننشئ بلدة ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، أود أن أبلغكم بأننا اخترنا بالفعل موقعا على مرتفعات الجولان، إذ سيتم إنشاء هذه البلدة الجديدة، وقد شرعنا في عملية البناء".

وأضاف أن بناء مستوطنة "ترامب" يعبر عن تقديرنا لقرار الرئيس الأمريكي "التاريخي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". وهذا التصريح لم يكن الأول بشأن بناء هذه البلدة، إذ تحدث نتنياهو من قبل، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، وقال إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي

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