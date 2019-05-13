بفضل إيلون ماسك .. قريباً الإنترنيت من الفضاء

دبي - بواسطة محمد فارس كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" عن مجموعة من الأقمار الصناعية المخطط نشرها في الفضاء في السنوات المقبلة لغرض توفير تغطية عالمية للإنترنت. © Reuters/J. Skipper Provided by Deutsche Welle

نشر إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا استكشاف الفضاء 60 قمرًا صناعيًا ستطلقها شركته هذا الأسبوع لتوفير إنترنت فائق السرعة حول العالم، بحسب موقع إنغادجيت الأمريكي.

وعرض إيلون ماسك صورة للأقمار الصناعية، من خلال حسابه الرسمي على منصة تويتر، الموضوعة داخل الجزء الأمامي من صاروخ فالكون 9، الذي من المفترض أن ينقل المركبة الفضائية إلى المدار، وفقا لما ذكره الموقع المهتم بأخبار التكنولوجيا.

وتعد هذه الأقمار الصناعية بمثابة العناصر التشغيلية الأولى لمبادرة شركة سبيس إكس المسماة ستارلينك Starlink ، والتي تتكون من كوكبة كبيرة من الأقمار الصناعية يصل عددها إلى ما يقرب من 11 ألف قمرًا صناعيًا، وكان ماسك قد وصف المشروع بأنه "إعادة بناء الإنترنت في الفضاء".

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وفي السياق نفسه، ذكر موقع ديجيتال تريندس الأمريكي، أن الفكرة تعتمد على تشغيل شبكات بيانات عبر مئات أو آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور على ارتفاعات أقرب من الأرض من أقمار الاتصالات التقليدية.

ومن المفترض أن توجد هذه الأقمار الصناعية في مدار منخفض فوق الأرض، أقرب من محطة الفضاء الدولية، وتهدف إلى توفير وصول عالي السرعة بالإنترنت إلى مناطق متعددة من هذا الكوكب تعاني من ندرة وجود النطاق العريض. كما ذكر الموقع التكنولوجي. وتعد سبيس إكس واحدة من العديد من الشركات، الراغبة بإطلاق مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية في الفضاء من أجل توفير تغطية عالمية للإنترنت.

س.إ/ ع.خ

الكاتب: سارة إبراهيم