السعودية تعلن تضامنها مع الإمارات بعد واقعة السفن

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-fujairahport.ae صورة لميناء الفجيرة من صفحته على موقع "فيسبوك"

وأكد المصدر "أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر، تشديده على "تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها".

وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت الوكالة عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

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وقال الفالح: "تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة".

وأكد الفالح عدم وقوع أي إصابات أو تسرب للوقود من جراء الهجوم "في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".

وكانت الإمارات أعلنت، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية، من عدة جنسيات، تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران.