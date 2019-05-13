المسمارى : حرصنا على حياة المدنيين سبب تأخر حسم المعارك فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن ما يؤخر المعارك فى طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين، لافتاً إلى أن تركيا متورطة فى دعم وتدريب الميليشيات، ودخلت فى المعركة بشكل قوى جدا.
وأضاف خلال مداخلة لقناة سكاى نيوز، عبر سكايب، أن هناك أسلحة إيرانية، وصلت إلى الميليشيات التى تواجه قوات الجيش الليبي، مؤكداَ أن الجيش يقاتل ميليشيات إجرامية، تتاجر بالبشر، وتراهن على عدم استقرار ليبيا.
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