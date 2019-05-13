مستشار الملك سلمان يرسل برقية لولي العهد... وهذا نصها

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وجاءت برقية الفيصل لولي العهد بعد توجيه الأخير بدعم مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال "كمرحلة أولى".
وأكد الفيصل على أن "هذا الدعم من سمو ولي العهد يأتي للحفاظ على مباني جدة التاريخية، وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الهوية الثقافية، والحضارية في بلادنا الغالية، ويعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين —رعاه الله- وسموكم الكريم لمسيرة التطور والنماء في كل المجالات".
ووجه ولي العهد السعودي أمس الأحد بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى)، التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، مساهمة منه في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، بحسب موقع صحيفة "المدينة" السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دعم ولي العهد يأتي في إطار الحفاظ على مباني جدة التاريخية وإحيائها وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات القيمة الثقافية من أي مهددات قد تؤدي إلى زوالها.
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