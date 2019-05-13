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© Sputnik . Anton Denisov
وتقول الصحيفة، إن بيان الحرس الوطني يقول إن الوطنية يجب أن تكون ممارسة عملية واقعية، وليست مجرد شعارات براقة وكلمات، يتم كتابتها على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البيان: "من الواجب الوطني أن يتمسك أبناء الوطن جميعهم بكل المبادئ الوطنية الصادقة، والمقومات الأساسية للمجتمع التي وردت في ميثاق العمل الوطني والدستور، التي يعد الأمن الوطني، من أهم مقوماتها".
ولفت البيان إلى أن البعض يستغل مناخ الحرية الموجود في البلاد، من خلال بعض المنابر الدينية المتطرفة، التي دأبت على بث نوازع الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد منحازين في ذلك لتيارات وأيديولوجيات معادية للثوابت والأسس الوطنية البحرينية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين... الحرس الوطني يصدر بيانا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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