التحالف العربي: لا يوجد أي تسلل أو اقتراب حوثي من حدود المملكة (فيديو)

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وقال المالكي: "لا يوجد أي تسلل أو اقتراب حوثي من حدود المملكة".
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أضاف المالكي في إيجاز صحافي: "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".
وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأفاد عن قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.
وكشف متحدث التحالف عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.
وتحدث عن تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، موضحا أن الفتة الماضية لم تشهد إطلاق أي صواريخ باليستية.
وقال إن "الميليشيات الحوثية تواصل الإتجار بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي، مشيرا إلى ضبط شحنات مخدرات".
وعرض فيديو لاستهداف 9 من العناصر من الحوثية المسلحة وقصفهم، وكذلك فيديو لتدمير سيارة نصف نقل تُستخدم في إطلاق صواريخ.
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