في ظل التهديدات... وزير الدفاع الإيراني يقدم تقرير" الحالة الدفاعية"

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي نجفي في تصريح لمراسل وكالة أنباء "فارس": "وزير الدفاع العميد أمير حاتمي حضر اجتماع اللجنة اليوم الاثنين".

وأضاف:

"العميد حاتمي قدم تقريرا عن الحالة الدفاعية للبلاد، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية من خلال وحدتها وانسجامها على استعداد تام للدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي".

ونوه نجفي إلى أن وزير الدفاع صرح قائلا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار استراتيجية الأمن القومي تتمتع بقدرات دفاعية عالية".

© AP Photo / Matt Dunham

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية السبت إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الجاري أنها سترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى الخليج لتحذير طهران من عواقب أي هجوم تشنه على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.

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وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طهران من شن أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما"، لافتاً إلى أن "واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين".

وفي تصريح سابق قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني العمید حسین خازنداي إن حضور الأمريكيين في المنطقة وصل إلى نهايته وعليهم الرحيل.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن خازنداي قوله، اليوم الأحد: "حضور الأمريكيين في المنطقة استعراضي، وهذا الحضور وصل إلى نهايته وعليهم تركها".

وأضاف خازنداي: "لا أعلم لماذا حقق حضور حاملة السفن الأمريكية كل هذا الصيت، هؤلاء الأشرار والشياطين هم في المناطق المجاورة لنا منذ أربعين عاما"، متابعا "الحديث اليوم عن إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج ليس بالأمر الجديد وهم يسعون إلى تصعيد احتمالات الحرب".

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لنشر أنظمة إضافية للدفاع الجوي باتريوت" في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجه برد مؤلم يبعث على الندم.