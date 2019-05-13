"تسليم البشير"... الصادق المهدي يكشف "الحل الأمثل"

ووفقا لما نشرته شبكة "الشروق" السودانية، أوضح المهدي أنه بهذا ستتوفر للبشير محاكمة عادلة.

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وأوضح المهدي أن حصول "المخلوع" على محاكمة عادلة في السودان، يترتب عليه إجراء إصلاحات للنظام القضائي.

وأكد المهدي أنه لدى علمه بخبر عزل البشير ونقله للسجن، شعر بفرحة غامرة، قائلا: "عشت في جحيم لنحو 30 عاما، لذا شعرت بالراحة لدى مشاهدتي لرحيل النظام المتعطش للدماء".

وأتم المهدي "أعتقد أن السودان ستكون مثالا يحتذى بها في المنطقة، توليف للحداثة والهوية".

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يذكر أن السلطات الانتقالية نقلت الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.