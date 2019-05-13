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ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد المصدر أن السفينة غادرت بشحنة عبارة عن مواد لتجهيز معارض للإمارات.
© REUTERS / BENOIT TESSIER
يذكر أن السفينة السعودية التي منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في الميناء الفرنسي، وصلت إلى ميناء سانتاندير في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وذكرت جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، أنهما منعتا نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية، قالت الجماعتان إنها تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، في وقت سابق أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت.
وقال موقع "ديسكلوز" هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار، من إنتاج شركة نيكستر، كما أحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
يذكر أن فرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم منعها من تحميل أسلحة في فرنسا... الكشف عن الشحنة التي غادرت بها سفينة سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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