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بيان عاجل من الكنيسة المصرية بشأن مقتل كاهن

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أكدت الكنيسة في البيان مقتل القمص مقار سعد على يد أحد العاملين في الكنيسة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأوضحت المطرانية في البيان، أن الحادث جنائي وأنها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.

وقتل القس مقار سعد على يد عامل بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق عليه النار لخلاف بينهما.

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وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه أربع رصاصات.

وشددت المصادر على أن الحادث بعيد كل البعد عن الطائفية، نظرا لكون الجاني والمجني عليه مسيحيين.

وتم إلقاء القبض على الجاني، وفتحت الجهات المختصة تحقيقات موسعة حول الحادث.

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