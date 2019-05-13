أمير قطر يقيم مأدبة إفطار لعلماء بينهم القرضاوي

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

أقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، مأدبة إفطار للعلماء والقضاة ورجال الدين.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذه المأدبة تأتي تكريماً للعلماء والضيوف بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأظهرت صور نشرها الديوان الأميري أن من بين الحضور الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين، حيث جلس على يمين أمير قطر.

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كما شارك في حفل الإفطار الداعية السوري محمد النابلسي، والشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى.



واعتاد أمير قطر سنويًا إقامة مأدبة إفطار للعلماء والقضاة والمشايخ ورجال الدين.

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