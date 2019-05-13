السودان.. التحقيق مع صحفي مقرب من البشير بتهم فساد

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت النيابة السودانية، مساء الإثنين، أنها تحقق مع حسين خوجلي، الصحفي الشهير، مالك مجموعة "المساء الإعلامية "، ورئيس تحرير صحيفة "ألوان"، والمقرب من الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت نيابة "مكافحة الثراء الحرام والمشبوه" بالسودان، الإثنين، إن خوجلي، الذي ألقي القبض عليه، يخضع للتحقيق على خلفية "تعاملات مشبوهة تتعلق بوجود أموال طائلة في حساباته البنكية"، وفق وكالة الأنباء السودانية.

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وأضافت أن خوجلي، مالك مجموعة المساء التي تضم قناة "أم درمان الفضائية، إذاعة المساء، وصحيفة ألوان"، يواجه اتهامات بالفساد المالي.

وأشارت إلى أنها أمرت كذلك بإلقاء القبض على متهمين آخرين (دون ذكر أسمائهم) في الوقائع نفسها.

ويعتبر حسين خوجلي من أبرز وجوه النظام السابق إعلاميا، كما كان من أشد المدافعين عن البشير حتى آخر لحظات عزله في 11 أبريل/ نيسان الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.