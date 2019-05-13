العثماني: انشغال وضعف العرب شجّع إسرائيل على مزيد من الانتهاكات

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الإثنين، إن انشغال العرب بصراعاتهم وضعف هيئات العمل العربي والإسلامي شجّع إسرائيل على مزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي، لتقديم حصيلة نصف ولاية الحكومة الائتلافية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي).

وقال العثماني إنه "بسبب انشغال العرب والمسلمين بقضاياهم وصراعاتهم البينية، وأمام عجز هيئات العمل العربي والإسلامي المشترك، تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الانتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين".

وأضاف "كان آخر هذه الاعتداءات على حرمة القدس الشريف، واستئناف سياسات العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني الأعزل".

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وتطرق إلى الشأن الداخلي بقوله إن "تقدم المملكة سياسيا ما كان له أن يكون لولا التشبث بالديمقراطية مسلكا لتدبير الشأن الداخلي ومعالجة الاختلافات، إلى أن صار الاختيار الديمقراطي من الثوابت الدستورية".

وتابع: "ما أنجزه المغرب راجع أيضا إلى ثوابته المتعلقة بالدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية".

ومضى قائلا إن "احترام مبدأ التنوع الاجتماعي والتعددية السياسية واعتماد نهج الإدماج والاستيعاب لمختلف مكونات وحساسيات المجتمع، بدل النزوعات الأحادية والشمولية ونهج النبذ والإقصاء، كفل لبلادنا موارد مناعتها وحصانتها، وجعلها نموذجا واستثناء في المنطقة".

ونالت حكومة العثماني ثقة البرلمان في 26 أبريل/ نيسان 2017، ومن المقرر أن تشهد المملكة انتخابات برلمانية في 2021.

وقال العثماني إن حكومته "جاءت في مرحلة تميزت باستمرار الحراك الشعبي أو عودته في بعض الدول، وبحالة تراجع اقتصادي حاد في جزء من المحيط الإقليمي، وعدم الاستقرار الأمني، والاضطراب السياسي والتراجع في المسار الانتخابي والديمقراطي، وانسداد آفاق العملية السياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.