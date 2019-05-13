الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد بين واشنطن وطهران

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365

حذرت فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، من التصعيد بين بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت إلى مفاوضات بينهما بهدف خفض التوتر.



وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طلب منها في اجتماع جرى بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موغريني الاثنين، ببروكسل، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.



وتابعت: "وكما تعلمون، لقد فضلنا دائمًا الالتزام بمبدأ الحوار والوسائل الدبلوماسية، فيما يخص القضية الإيرانية، ونحن دائما نؤيد طريق المفاوضات".



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وأشارت موغريني إلى أنها وبعض وزراء الاتحاد الأوروبي، حثوا بومبيو على الامتناع عن زيادة التوتر العسكري مع إيران، فيما تلتزم الحكومة الإيرانية بالوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.



وحذرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، جيرمي هنت، اليوم، من مخاطر نشوب حرب "غير مقصودة" بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التوتر القائم بين البلدين.



ويأتي تحذير هنت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.



كما يأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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