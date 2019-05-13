مقاتلات أمريكية تنفذ "طلعات ردع" ضد إيران في سماء الخليج

واشنطن/ قاسم إيلري/ الخليج 365

أجرت مقاتلات أمريكية، الإثنين، "طلعات ردع فوق الخليج العربي"، موجهة ضد إيران.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان، إن طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت "طلعات ردع" ضد إيران، لحماية المصالح الأمريكية.

وأضاف أوربان، خلال تصريح لمراسل الخليج 365، أن الطلعات تهدف إلى "ردع العدوان وإثبات الوجود الأمريكي، إضافة إلى الدفاع عن الوجود الأمريكي في المنطقة".

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ولفت إلى أن الطلعات جرى تنفيذها بواسطة مقاتلات (F-15) و(F-35)، جرى نشرها للدفاع عن القوات الأمريكية ومصالحها.

وحذرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، جيرمي هنت، الإثنين، من مخاطر نشوب حرب "غير مقصود" بين الولايات المتحدة وإيران في ظل التوتر القائم بين البلدين.

ويأتي تحذير هنت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لـ"عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، من دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.

كما يأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.