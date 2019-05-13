ترامب: نراقب الوضع في #الخليج.. ونحذر #إيران من ارتكاب أي خطأ

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الإثنين، إن بلاده تراقب الوضع في الخليج، محذرا إيران من ارتكاب أخطاء.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: «: نراقب الوضع لكن إذا فعل الإيرانيون أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً».
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