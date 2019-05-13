ترامب: نراقب الوضع في #الخليج.. ونحذر #إيران من ارتكاب أي خطأ

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الإثنين، إن بلاده تراقب الوضع في الخليج، محذرا إيران من ارتكاب أخطاء.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: «: نراقب الوضع لكن إذا فعل الإيرانيون أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً».