طائرات F-15 وF-35 تنضم إلى #القوات_الأمريكية في #الخليج

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت شبكة «سي. إن . إن» الأمريكية، مساء اليوم، الاثنين، بأن طائرات F-15 وF-35 انضمت إلى القوات الأمريكية في الخليج.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال حشد عسكري غير مسبوق إلى منطقة الخليج العربي، ردًا على مؤشرات رفع الجاهزية الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأمريكية.

وتوالت تصريحات المسؤولين الأميركيين، بعد معلومات مخابراتية عن وجود تهديدات ونوايا من قبل نظام طهران لزعزعة أمن المنطقة وإلى تصعيد محتمل من وكلائها في المنطقة.

وقال القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الخميس، إن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران، وأن تلك التهديدات لن تمنعه من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.

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وفي غضون ذلك؛ أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أمس، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، إن الجهات المعنية في الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت الإمارات أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية من الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.