ساوثامبتون يوقع عقد رعاية قياسيا لقميصه مع شركة صينية

الخليج - رويترز

قال نادي ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إنه توصل إلى اتفاق لثلاث سنوات لرعاية قميصه مع شركة إل.دي سبورتس الصينية في أكبر صفقة في تاريخ النادي.

ولم يتم إشهار شركة إل.دي.سبورتس رسميا حتى الآن لكنها ستعمل في مجال المحتوى والترفيه والتسويق الرياضي في الصين.

إعلان

وسيظهر شعار الشركة على قمصان الفريق الأول حتى نهاية موسم 2021-2022.

Advertisements

ولم يكشف ساوثامبتون عن قيمة الصفقة لكنه قال إنه بمقتضى الاتفاق سيتم كذلك وضع شعار الشركة الصينية على قمصان لاعبي فريقي تحت 23 عاما و18 عاما إضافة إلى أطقم تدريب الفرق المختلفة.

والصفقة جزء من مساعي ساوثامبتون لتعزيز علامته التجارية في الصين تحت ملكية رجل الأعمال جيشينغ جاو.

وقال ديفيد توماس مدير العمليات التجارية في النادي في بيان ”تمثل هذه الصفقة تحديا. نتطلع للاستفادة من شعبيتنا في الصين وكذلك خبرتنا في مجال المحتوي والتسويق الرقمي لمساعدة علامتنا التجارية على تحقيق أهدافها في السنوات الثلاث القادمة“.

واحتل ساوثامبتون المركز 16 في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 39 نقطة من 38 مباراة.