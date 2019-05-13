هوليباس مدافع #واتفورد يحصل على الضوء الأخضر لخوض نهائي #كأس_الاتحاد

الخليج - رويترز

نال خوسيه هوليباس مدافع واتفورد الضوء الأخضر لخوض نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي بعد إلغاء بطاقة حمراء حصل عليها أمام وست هام يونايتد.

وطرد هوليباس في بداية الشوط الثاني من المباراة أمام وست هام في الدوري الممتاز يوم الاحد بسبب مخالفة ضد ميخائيل انطونيو حرمت وست هام من فرصة سانحة للتسجيل.

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وقبلت لجنة انضباط مستقلة في الاتحاد الانجليزي يوم الاثنين طعن واتفورد على العقوبة.

ولعب هوليباس (34 عاما) دورا مهما في تشكيلة المدرب خابي جارسيا هذا الموسم وخاض 28 مباراة في الدوري وثلاث مواجهات في كأس الاتحاد الانجليزي.

وسيأمل واتفورد في تحطيم آمال مانشستر سيتي في اكمال الثلاثية المحلية عندما يواجهه على ملعب ويمبلي يوم السبت.