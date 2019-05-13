شكرا لقرائتكم خبر عن «أسراب جراد» تهاجم ينبع النخل والفقعلي والعيص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد في عدة مراكز منها: مركز ينبع النخل، والفقعلي، ومحافظة العيص، فجر اليوم الاثنين، حيث تغطي المركبات نظراً إلى أعدادها الكبيرة.
ظهر خلال المقطع، انتشار أسراب الجراد بمركز ينبع النخل والفقعلي على مساحات كبيرة وبأعداد هائلة حيث غطت سماء المراكز بسبب كثافة أعدادها.
وطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المعنية لمكافحتها قبل أن تقضي على المحاصيل والمزروعات في هذه المناطق.
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