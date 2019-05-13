شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 70 مركبة «بورش» بسبب خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، 70 مركبة بورش “CAYMAN 718/BOXSTER 718” 2017 – 2019.
وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر”، اليوم الاثنين، أن سبب الاستدعاء يأتي لاحتمالية انفصال الأجزاء الداخلية لصندوق الأمتعة في حال وقوع حادث؛ ما يؤدي إلى تسرب الوقود.
ودعت الوزارة مالكي هذه المركبات للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال (http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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