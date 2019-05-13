شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضع شرطاً حاسماً لمنظمي المسابقات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر، عن شرط حاسم وضعته وزارة التجارة والاستثمار، لمنظمي المسابقات في رمضان، بشأن مسألة تسليم الجوائز.
وقالت المصادر – بحسب صحيفة “الوطن” -: إن “النظام يلزم أي منشأة حصلت على الترخيص وأقامت مسابقتها بتسليم جوائزها مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ فرز النتائج”.
جاء ذلك في الوقت الذي تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمسابقات رمضانية وبجوائز مختلفة بشكل مستمر وكبير، من قبل حسابات تجارية وأشخاص، ومعرفات مجهولة.
وكانت “التجارة”، أكدت أن إجراء أي مسابقة يوجب الحصول على طلب للترخيص، مطالبة المستهلكين عند ملاحظة أي مسابقة مخالفة لمنشأة تجارية الإبلاغ عنها من خلال الرقم الموحد (1900)، أو تطبيق “بلاغ تجاري”.
وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من التعامل مع الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الشراء منها وتحويل الأموال لها.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تضع شرطاً حاسماً لمنظمي المسابقات الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.