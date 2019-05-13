شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضع شرطاً حاسماً لمنظمي المسابقات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر، عن شرط حاسم وضعته وزارة التجارة والاستثمار، لمنظمي المسابقات في رمضان، بشأن مسألة تسليم الجوائز.

وقالت المصادر – بحسب صحيفة “الوطن” -: إن “النظام يلزم أي منشأة حصلت على الترخيص وأقامت مسابقتها بتسليم جوائزها مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ فرز النتائج”.

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جاء ذلك في الوقت الذي تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمسابقات رمضانية وبجوائز مختلفة بشكل مستمر وكبير، من قبل حسابات تجارية وأشخاص، ومعرفات مجهولة.

وكانت “التجارة”، أكدت أن إجراء أي مسابقة يوجب الحصول على طلب للترخيص، مطالبة المستهلكين عند ملاحظة أي مسابقة مخالفة لمنشأة تجارية الإبلاغ عنها من خلال الرقم الموحد (1900)، أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من التعامل مع الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الشراء منها وتحويل الأموال لها.