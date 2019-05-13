دعوة رئيس الانتقالي السوداني للمشاركة في قمة مكة

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نصر المجالي: أعلن المجلس العسكري السوداني عن تسلم رئيسه، الفريق عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور مؤتمر القمة الإسلامية الذي سيعقد في مكة المكرمة يومي 26 و27 مايو الجاري.

وسلم الدعوة السفير السعودي في الخرطوم علي حسن جعفر الذي قال بعد اللقاء إنه نقل للبرهان والشعب السوداني "تهاني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم"، مشيرا إلى أن هدف القمة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبحث القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.

ونشر المجلس الانتقالي العسكري السوداني على موقعه صورا لاستقبال الفريق البرهان للسفير السعودي مع خبر الدعوة الرسمية.

وفي حال قبول الدعوة، سيتوجه البرهان في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في 12 أبريل الماضي، إثر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على خلفية حراك شعبي ضد سلطته.

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ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية يحكم البلاد خلالها المجلس الانتقالي برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان.

دعوات

يذكر أن دعوات كان وجهها خادم الحرمين الشريفين لملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددهم 57 دولة، باستثناء سوريا المعلقة عضويتها، للمشاركة في القمة التي ستبحث في جملة من القضايا المهمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة على المشهد في فلسطين.

ومن المنتظر أن يتضمن إعلان مكة المكرمة، الكثير من النقاط والمحاور الرئيسية التي تصبّ في خدمة الدول الإسلامية، مع ضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن، وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وذلك انطلاقاً من روح الدين الإسلامي.