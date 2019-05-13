إيران تبدي قلقها بعد تخريب سفن تجارية في مياه الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أعربت إيران عن قلقها بعد تعرض سفن مدنية وتجارية لأعمال تخريبية قرب ساحل إمارة الفجيرة الإماراتية، الأحد، مطالبة على لسان وزير خارجيتها، عباس موسوي، بإجراء تحقيق لكشف ملابساتها.

أفادت قناة «العربية» السعودية أن المتحدث قال: «مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية»، مطالبا دول المنطقة «بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية».

كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، حشمت الله فلاحت بيشه، قال في تغريدة عبر «تويتر» إن «تفجيرات الفجيرة تظهر أن الأمن في جنوب الخليج هش».

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق الاثنين، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا، الأحد، «لهجوم تخريبي» قبالة ساحل الفجيرة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من مياهها الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

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مقدم من حاوي