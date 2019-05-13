إيران تبدي قلقها بعد تخريب سفن تجارية في مياه الإمارات

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أعربت إيران عن قلقها بعد تعرض سفن مدنية وتجارية لأعمال تخريبية قرب ساحل إمارة الفجيرة الإماراتية، الأحد، مطالبة على لسان وزير خارجيتها، عباس موسوي، بإجراء تحقيق لكشف ملابساتها.
أفادت قناة «العربية» السعودية أن المتحدث قال: «مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية»، مطالبا دول المنطقة «بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية».
كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، حشمت الله فلاحت بيشه، قال في تغريدة عبر «تويتر» إن «تفجيرات الفجيرة تظهر أن الأمن في جنوب الخليج هش».
وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق الاثنين، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا، الأحد، «لهجوم تخريبي» قبالة ساحل الفجيرة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من مياهها الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
شاهد أيضًا: ألمانيا تختبر أول طريق كهربائي للشاحنات
مقدم من حاوي
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الكرة تصطدم برأس مراسلة في الدوري الأوروبي.. شاهد رد فعلها غير المتوقع
تعرضت الصحفية الإسبانية مونيكا بينافينت لضربة قوية على رأسها أثناء الإحماء لإحدى مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي Europa League، وذلك خلال تقديمها لتقرير على أحد القنوات. الضربة تسببت في غياب المراسلة للحظات عن الكاميرا ساد خلالها الشعور بالصدمة والمفاجأة، لتعود مونيا وتمزح بخصوص الأمر بينما تؤكد أنها بخير وأن الضربة لم تكن قوية وتؤكد أنها لاتزال على قيد الحياة. صور: أشهر وأجمل 10 مذيعات رياضة عرب.. هذه الإعلامية أول من تحدت الرجال 7awi 1 صور: أشهر وأجمل 10 مذيعات رياضة عرب.. هذه الإعلامية أول من تحدت الرجال شاهد أيضاً: صور: أشهر وأجمل 10 مذيعات رياضة عرب.. هذه الإعلامية أول من تحدت الرجال الضربة تسبب بها لاعبي فريق الأرسنال، حيث كانت تقف مونيكا على بعد 5 ياردة عن اللاعبين خلال الاستعداد للمباراة. تلقت مونيا هذه الضربة خلال الإحماء للمباراة التي جمعت بين أرسنال وفالنسيا على ملعب ميستايا، وانتهت المباراة بفوز الأرسنال 4 - 2 وبذلك ضمن الأرسنال المشاركة في مباراة النهائي. من المتوقع أن تجمع آخر مباريات الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي يوم 29 مايو وذلك بعد تعادل تشيلسي وفرانكفورت بهدف لكل فريق وحسمت المباراة بركلات الترجيح لصالح تشيلسي. المزيد: شاهد: إفطار لاعبي المغرب المسلمين في قلب مباراة أياكس وتوتنهام في فيديو قديم قبل الاحتراف: ماذا قال محمد صلاح عن ميسي ورونالدو؟ فيديو سقطة مروعة تكسر ساقي لاعبة جمباز في عرض حي أمام الجمهور تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: ميسي يظهر بلوك جديد بعد الهزيمة القاسية من ليفربول
نشرت صحف رياضية مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ظهر فيه بلوك جديد، بعد أيام من الهزيمة القاسية التي تعرض لها برشلونة من ليفربول في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. نجم ليفربول يتجاهل إصابته ويحتفل على قدم واحدة بعد الفوز على برشلونة 7awi 1 نجم ليفربول يتجاهل إصابته ويحتفل على قدم واحدة بعد الفوز على برشلونة شاهد أيضاً: نجم ليفربول يتجاهل إصابته ويحتفل على قدم واحدة بعد الفوز على برشلونة وظهر ميسي بدون لحية في تدريبات برشلونة مساء الجمعة الماضية، ليستعيد شكله القديم، وذلك بعد عدة سنوات من اعتماده اللحية كلوك رسمي له. إلا أنه يبدو أن النجم الأرجنتيني قرر أخيرًا التخلي عن هذه اللحية، والظهور بشكل مختلف في تدريبات الفريق، الذي يستعد لمواجهة خيتافي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني. حافلة برشلونة تتخلى عن ميسي في أنفيلد.. واللاعب يغادر الملعب منفردًا 7awi 1 حافلة برشلونة تتخلى عن ميسي في أنفيلد.. واللاعب يغادر الملعب منفردًا شاهد أيضاً: حافلة برشلونة تتخلى عن ميسي في أنفيلد.. واللاعب يغادر الملعب منفردًا وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يستعد أيضًا لمواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الجاري، وذلك بعدما تُوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم. جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني ودع بطولة دوري أبطال أوروبا قبل عدة أيام، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة من ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة في مباراة الإياب، رغم أن مباراة الذهاب بينهما كانت قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة. شاهد: إفطار لاعبي المغرب المسلمين في قلب مباراة أياكس وتوتنهام 7awi 1 شاهد: إفطار لاعبي المغرب المسلمين في قلب مباراة أياكس وتوتنهام شاهد أيضاً: شاهد: إفطار لاعبي المغرب المسلمين في قلب مباراة أياكس وتوتنهام المزيد: فيديو: هكذا احتفل لاعبو ليفربول بفوزهم برباعية أمام برشلونة الإنجليز يحكمون.. 4 فرق بريطانية في نهائيي الأبطال والدوري الأوروبي فيديو: كريستيانو رونالدو يتحول لشخصية كارتونية.. شاهد الإعلان الرسمي نجوم WWE يعودون إلى جدة تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: جسم غامض يثير الحيرة في سماء أسكتلندا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها جسمًا غامضًا يطير في سماء مدينة جلاسجو الأسكتلندية، بشكل أثار حيرة على نطاق واسع. فيديو: ثقب غامض يظهر في سماء الإمارات.. ما سره؟ 7awi 1 فيديو: ثقب غامض يظهر في سماء الإمارات.. ما سره؟ شاهد أيضاً: فيديو: ثقب غامض يظهر في سماء الإمارات.. ما سره؟ وظهر الجسم الغريب وهو يحلق في سماء المدينة، التي تعد أكبر مدن أسكتلدا، حيث ذكرت تقارير إخبارية أنه تم تصويره في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية، بعد ليلة من الأمطار الغزيرة شهدتها المدينة. وفي الفيديو الذي تم تداوله بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مصباح الشارع وهو يومض على الجانب الأيسر من الطريق، بينما ظهر الجسم الغامض في الجزء السفلي الأيمن وهو يتجول في السماء. بالفيديو: ظهور جسم غريب في روسيا يشتبه بأنه طبق فضائي يتسبب في مقتل شخصين 7awi 1 بالفيديو: ظهور جسم غريب في روسيا يشتبه بأنه طبق فضائي يتسبب في مقتل شخصين شاهد أيضاً: بالفيديو: ظهور جسم غريب في روسيا يشتبه بأنه طبق فضائي يتسبب في مقتل شخصين وقالت التقارير نقلًا عن أحد المارة الذين شاهدوا هذا الجسم الغريب، أنه شعر بدهشة شديدة عندما شاهد ما يشبه الطبق الطائر في وسط المدينة، مضيفًا أن ذلك الجسم كان يتجول في السماء، بينما السيارات تمر من أسفله. وأشارت التقارير إلى أن هذه ليست أول حادثة من نوعها تحدث في أسكتلندا، فعلى مدار السنوات الأخيرة، قام العديد من السكان بتسجيل ظهور أجسامًا طائرة غامضة في سماء بلادهم. فيديو: جسم غامض على سطح القمر يثير الحيرة والجدل 7awi 1 فيديو: جسم غامض على سطح القمر يثير الحيرة والجدل شاهد أيضاً: فيديو: جسم غامض على سطح القمر يثير الحيرة والجدل المزيد: فيديو فوهة ضخمة في تركمانستان مشتعلة بالنيران منذ 48 عامًا.. ما قصتها؟ طفلة ولدت بثلاث أياد تتحول إلى "إله" في الهند أوكاي: طريقة يابانية غريبة لصيد الأسماك بواسطة طيور الغاق للفضاء رائحة وبات بالإمكان اقتنائها! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: ألمانيا تختبر أول طريق كهربائي للشاحنات بها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.