دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مفاجأة صادمة لمستخدمي هذه الأجهزة من آبل

في مفاجأة صادمة لمستخدمي أجهزة آبل، كشفت تقارير تقنية أن شركة التكنولوجيا الشهيرة تستعد لإطلال نسخة جديدة من نظام التشغيل iOS، إلا أنها لن تكون متاحة للعديد من الأجهزة التي أصدرتها آبل خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت هذه التقارير، فإن نظام تشغيل iOS 13 لن يشمل هواتف: آيفون 5 إس وآيفون إس إي وآيفون 6 وآيفون 6 بلاس، بالإضافة إلى آيباد ميني 2 وآيباد إير.

وقالت التقارير أن مستخدمي هذه الأجهزة لن يتمكنوا من الاستفادة من المزايا الجديدة والتعزيزات الأمنية التي سيحملها نظام تشغيل iOS 13، رغم أن بعض هذه الأجهزة حققت مبيعات مرتفعة، مثل آيفون إس إي وآيفون 6.

ويرى خبراء في عالم التقنيات أن آبل أقبلت على هذه الخطوة كنوع من تحفيز المستخدمين على شراء هواتف آيفون جديدة، حيث أنهم ربما لا يفعلون هذا ما دامت أجهزتهم القديمة تحصل على المزيد من المزايا المتوفرة في تحديثات نظام التشغيل.

جدير بالذكر أن آبل عانت خلال العام الأخير من هبوط كبير في مبيعات أجهزتها، حيث يعود ذلك للمنافسة الشرسة التي يشهدها سوق الأجهزة الذكية، وتسابق العديد من شركات التكنولوجيا على طرح أجهزة جديدة ذات مواصفات غير مسبوقة. المزيد:

Advertisements

سامسونج تستعد لطرح هواتف ذكية جديدة بكاميرات خارقة

اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟

طفل يغلق آيباد والده لمدة 48 سنة

خدمات ومنتجات من جوجل فشلت فكان مصيرها هو الإيقاف النهائي

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي