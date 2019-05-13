شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الموريتانى يتوجه الى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وزير الدفاع الموريتاني يحيى ولد حدمين نواكشوط اليوم الإثنين، متوجها إلى بروكسل. Advertisements وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الوزير ، الذي يرافقه العقيد اسحق ولد محمد ابراهيم قائد المكتب الأول بقيادة الأركان العامة للجيوش ، سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لمجموعة الخمس بالساحل مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي المقرر غدا الثلاثاء في بروكسل.

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