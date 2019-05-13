شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ونائبه من منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني المكلف، المهندس محمد خير الجنيد، اليوم الاثنين، قراراً أعفى بموجبه المهندس صالح علي عبد الله، من وظيفة المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الرازق أحمد يوسف من وظيفة نائب المدير العام . وقرر الجنيد، تعيين المهندس خالد مصطفى محمد فضل الله مديراً عاماً للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

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