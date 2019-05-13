شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد وقوفه بكل إمكاناته مع الإمارات ضد أى تهديد لأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وقوف المملكة بكل إمكاناتها مع الإمارات ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آلِ نهيان.

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وأكد الصفدي، خلال الاتصال، على إدانة المملكة واستنكارها للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات، وتضامن بلاده مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.