أول تعليق أمريكي على هجوم استهدف 4 سفن قبالة الإمارات

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت شايلين هاينس المتحدثة باسم الوزارة عن الهجمات التي وقعت قرب إمارة الفجيرة: "وزارة الطاقة على دراية بالجهود المبذولة لتعطيل شحن النفط مثلما ذكرت حكومتا السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وتقع إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة، وهي أحد أكبر مراكز التزود بوقود السفن في العالم.

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ولم تصف الإمارات العربية المتحدة طبيعة الهجوم أو تذكر من يقف وراءه.

وأوضحت هاينس بعد الهجوم الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو تسرب نفطي لكنه ألحق أضرارا بالغة بالسفن "تراقب الوزارة أسواق النفط، وهي على ثقة من أنها لا تزال تتلقى إمدادات كافية".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".