انت الان تتابع العسكري السوداني: نرفض فض الاعتصام بالقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

متظاهرون في السودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بيانا، اليوم الأحد، يرد فيه حول ما تردد عن محاولات فض اعتصام القيادة العامة بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مؤكدا أن عار عن الصحة. وأوضح المجلس، في بيانه: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وعليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين علي وجه الخصوص إن هذا الحديث عار من الصحة تماما"، مضيفا: "ظل المجلس يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة، أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم".

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وتابع المجلس: "قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضى والمضايقات، الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة