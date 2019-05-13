فيديو| قصة 71 عامًا من النكبة.. هذا ما حدث في فلسطين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
71 عاما على نكبة فلسطين، تلك النكبة التي غيرت خريطة فلسطين المحتلة خاصة، والعالم العربي عامة، بعد أن احتلت العصابات الصهيونية أرض فلسطين ونصبت المجازر فيها في الخامس عشر من مايو لعام 1948.
فالنكبة تمثل أكبر كارثة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني والعربي، حيث قتل المحتل الإسرائيلي قرابة 15 ألف فلسطيني، وهجر نحو 780,000 فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، ودمرت أكثر من أكثر من 530 قرية فلسطينية.
كما أن "النكبة" هي كلمة يتكرر ذكرها في كل عام، تحديدا في مايو، يستذكر فيها الكبار سنوات من الجراح والآلام والمجازر الصهيونية، بينما يبحث الصغار عن بارقة أمل جديدة، ربما تساعدهم في البقاء داخل وطنهم المغتصب (فلسطين المحتلة).
ويعد شهر مايو من كل عام ذكرى كئيبة يستذكر فيها الشعب الفلسطيني المحتل ذكرى اغتصاب أرضه من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.
للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:
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