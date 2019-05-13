العمل في ميناء الفجيرة الإماراتي "يسير بشكل طبيعي"

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الفجيرة: تسير حركة العمل في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية، عقب عمليات تخريب استهدفت سفنا قبالة الإمارة.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" الحركة الإعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: "المرزوقة و"اندريا فيكتوري"و أمجاد" و"اي ميشيل" التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
ولم يتم رصد أي تسرب للوقود أو أي مواد ضارة في المنطقة، بحسب الوكالة التي نشرت صورا حديثة للميناء وبعض السفن التي تعرضت للاعتداء.
وقالت السعودية يوم الاثنين إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات، ووصفت هذا الهجوم بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية، وذلك في خضم حالة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وكانت الإمارات قالت يوم الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تقع خارج مضيق هرمز مباشرة. لكن لم تذكر أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، مع بدء تحقيق في الواقعة.
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