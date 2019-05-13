مصادرة مخدرات في الامارات

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دبي: أعلن اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي في مؤتمر صحافي الاثنين ضبط 365 كلغ من الهيروين والكريستال والحشيش خلال عملية في دولة الامارات بدات في كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت لثلاثة أشهر.
وقال انها "أكبر كمية يتم ضبطها على مستوى الدولة"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 16 متهماً من أفراد عصابتين.
وذكر قائد عام شرطة دبي ان العملية "نوعية لما تميزت به من إحكام ودقة في التخطيط والتحرك، ومقدرة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات".
وفي 4 أيار/مايو الحالي، أعلنت السلطات الاماراتية ضبط 5,7 ملايين حبة كبتاغون في مركز للجمارك في دبي، لتصل كمية ما تم ضبطه من هذه الحبوب المخدّرة منذ بداية 2019 في الدولة الخليجية إلى 10,7 مليون حبة.
وفي 2018، ضبطت السلطات الاماراتية حوالى 10 ملايين حبة كبتاغون في أكثر من عملية، خلال محاولة تهريبها عبر عدة مراكز جمركية.
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